台南市各級醫院與住宿型長照機構，8月1至14日開放有條件探病。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

本土疫情目前趨緩，台南市衛生局昨天邀集疾管署南區管制中心、各級醫院代表、社會局一同召開即時線上協調指揮中心會議，決議從8月1日至14日，台南市各級醫院及住宿型長照機構有條件開放探病，後續將視疫情發展滾動式調整。

台南市今天新增1717例，統計今年1月1日至7月28日，台南累計確診個案人數共31萬4133名。台南市本周以來，除了26日、27日確診人數破2000例，每天都維持在千餘例，疫情持續穩定趨緩。

台南市衛生局指出，8月1日起至14日醫院有條件開放探病，包含加護病房、安寧病房、呼吸照護病房（含RCC）、精神科病房、慢性病房、兒童病房、身心障礙、病況危急或例外情形者；每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則，例外情形不在此限。

此外，住宿型長照機構仍維持有條件開放探視，每位住民每日限探視1次，每位住民每次訪客至多3名（含兒童），採預約制。若機構發生確定病例，則暫停開放探視，直至機構內連續 7天無新增確定病例。