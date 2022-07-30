為強化美國半導體產業競爭力，美國眾議院28日通過規模達2760億美元補貼的「晶片法案」；據該法案規定，領取美國半導體補貼的業者，不得在中國大陸進行投資。對此，大陸商務部表示，部分條款限制有關企業在大陸正常經貿與投資活動，將會對全球半導體供應鏈造成扭曲，中方將繼續關注法案的進展和實施情況，必要時採取有力措施維護自身合法權益。

美國會通過的晶片法案將送交白宮，拜登最快將於下周簽署生效。拜登表示，眾議院通過一項可讓汽車更便宜，家電更便宜，和電腦更便宜的法案，同時也能強化未來美國在產業的領導地位。

據國會預算辦公室（CBO）數據，晶片法案將提供半導體產業527億美元設廠補助，和25％的稅務抵減，估計價值240億美元，鼓勵業者在美國設廠生產晶片。法案也計劃在未來十年對多項研究計畫挹注約2,000億美元資金。

依據該法案規定，領取美國半導體補貼的業者，不得在中國進行投資。對於有意願赴美設廠的台積電和環球晶等台廠恐受影響，但兩家公司低調不表示看法，台積電強調赴美設廠是配合客戶需求所做的決定。

美「晶片法案」拍板也引起北京關注。大陸商務部表示，法案對美本土晶片產業提供巨額補貼，是典型的差異化產業扶持政策，部分條款限制有關企業在華正常經貿與投資活動，將會對全球半導體供應鏈造成扭曲，對國際貿易造成擾亂。

商務部認為，美方法案的實施應符合世貿組織相關規則，符合公開、透明、非歧視的原則，有利於維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，避免碎片化。中方將繼續關注法案的進展和實施情況，必要時採取有力措施維護自身合法權益。