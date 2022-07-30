上下班時間或車流量大的地點，經常可見路邊有義交指揮交通，不過有女義交抱怨，所屬單位延誤發薪的情況已長達1、2年，向上級主管反應，不僅情況未改善，她還被迫離開已從事9年的義交工作，讓她相當無奈，沒想到貼文一出，大批網友歪樓驚呼，「原來義交有薪水啊，一直以為是免費的呢」。

一名女義交在臉書社團「爆料公社」發文透露，以前所屬單位每個月都是正常時間發薪水，但這1、2年來卻都沒有正常發過，讓她相當無奈，然而向上級主管反應後，延誤發薪的情況不僅沒有改善，主管甚至拒絕排班給她，迫使她必須離開已經從事9年的義交工作。

她感嘆，偶爾延誤發薪雖然造成不便，大家還是可以體諒，但1、2年過去，延誤發薪的情況反而越來越嚴重，「已經造成義交人員家計固定開銷安排」。

貼文一出，不少網友相當同情她的處境，卻有更多人驚呼，「原來義交有薪水啊，一直以為是免費的呢」、「第一次知道義交有薪水+1，以前一直以為義交就是類似志工媽媽指揮交通」、「我以為義交是做身體健康的」、「想說怎麼有小黃願意兼義交，原來是有薪水，以為頂多出勤給車馬費供餐」。

也有網友透露，「義交薪水時薪200元到250元起跳」、「施工單位申請義交1小時要付280元」、「義交只是個名稱，更何況誰願意風吹丶日曬丶雨淋而且又在高危險路口工作，有付出就應該要有酬勞」。