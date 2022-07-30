今年以來新興債市震盪走低，但隨著債券價格跌至低檔，殖利率已超越新冠疫情爆發時的水準，評價面浮現長期投資吸引力，雖然短線因市場趨避風險心理影響下，投資人關愛眼神尚未放在新興債市，但就長期投資角度而言，目前已是相當不錯的進場點。

野村投信表示，受到聯準會強勁升息引發經濟衰退擔憂、斯里蘭卡擴散效應的影響，新興債市因投資氣氛趨於保守而震盪走低，新興美元主權債券到期殖利率一度來到接近9％的水準，是2008年金融海嘯以來新高，超越美國QE退場恐慌以及Covid-19黑天鵝事件的殖利率水準，即使近期觸底反彈，債券到期殖利率也仍高達8.51％。根據過去經驗，當殖利率超過8％後進場投資新興美元主權債，一年後報酬率高達雙位數。

而目前新興美元主權債券價格為海嘯後新低，甚至低於2020年Covid-19時期，為千載難逢的絕佳低檔投資機會，過去在低檔進場後都有豐厚的報酬，此時宜買不宜賣，應積極分批布局。

NN（L）新興市場債券基金經理人胡璋健表示，無論與過去歷史水準或是與其他資產類別相比，目前新興美元主權債的評價面皆極具投資吸引力，而在利差擴大後，也提供了不錯的緩衝能力，適合中長期投資。持續關注的主要風險包括地緣政治、通膨與經濟成長前景，以及大陸的疫情與清零政策動向。