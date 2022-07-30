節目後段也揭曉崔怡賢的前男友是宣民基。（愛奇藝國際站提供）

韓國人氣戀綜《換乘戀愛2》上週預告「女一」崔怡賢因違反規定退出節目，引起網友討論與猜測，本週終於播出完整怡賢退出的片段，眾人得知怡賢不再參與節目露出震驚表情，原本大家正開心地幫「男一」鄭奎敏慶生，得知消息後心情都變沉重，尤其是跟怡賢在前幾集有很多互動的泰伊，臉上表情藏不住的失落，讓他心中深陷混亂。

而怡賢在節目後採時表示除了道歉無法多說什麼，認為其他的話都是辯解，真心覺得抱歉。節目後段也揭曉原來怡賢的前男友不是大家猜測的「男四」金泰伊而是「男三」宣民基，而民基對於自己事先知情怡賢違反規定的事情感到自責，也選擇在凌晨偷偷離開了節目，但怡賢究竟違反了什麼規定節目中並未提及，留下許多疑問給觀眾。

金泰伊的前女友竟然是李智妍，讓大家跌破眼鏡。（愛奇藝國際站提供）

本週不只民基是怡賢前男友這個震撼彈，先前節目中怡賢跟泰伊在節目的互動、化學反應十足，都讓網友們都紛紛猜測他們一定是前男女朋友，但沒有想到泰伊的前女友竟然是大學生「女四」李智妍，讓大家跌破眼鏡，主持人Simon D之前更信誓旦旦地表示泰伊跟怡賢一定是前任，如果不是就退出節目，結果揭曉被打臉，讓丟臉的Simon D笑說「請把我打上馬賽克吧」。

而怡賢在離開後一天，也迎接了新入住者「女五」成海恩，是一名空姐，外型亮眼，讓「女二」李娜妍也忍不住表示如果有誰可以讓她忌妒的，那應該就是她海恩了。而她竟然是奎敏交往6年的前女友，海恩一進到屋子，就感覺到奎敏的迴避，讓她非常傷心，敏感細膩的她在深夜偷哭，隔天奎敏依照節目安排與娜妍出去約會，放不下前男友的海恩眼淚也是繃不住掉下來，本週播出2集揭開多對前情侶關係，讓觀眾大呼過癮。

新入住者成海恩一登場，見前男友鄭奎敏眼淚沒停過。（愛奇藝國際站提供）

《換乘戀愛2》每週六於愛奇藝國際站、bilibili、friDay影音、LINE TV更新。