24歲17LIVER沐容Alice多才多藝身兼數職，擅長唱歌、主持、直播之外身兼APP UIUX設計師，去年3月起因通靈體質的覺醒，現在還多了幫助另一個世界無形眾生「渡陰」的工作，不但周邊朋友有親人過世或撞邪被跟都會請她幫忙溝通，意外還曾跟病逝的直播粉絲另類感應接觸。沐容說自己滿樂意分享自己視角的鬼讓大家知道，從接觸認識以來發現其實他們沒有想像中那麼可怕。

沐容去年3月起發現有體質「帶天命」要幫助人，幫助另一個維度的神明做事情，主要負責的是「渡陰」意指人走後有的往上做神明的仙班、助手這類，有的是往下要去面對生前該面對的課題做修行再投胎或往上，沐容主要工作是跟留在人間的鬼魂做溝通，了解他們留在人間原因協助化解他們心中罣礙，讓他們願意放下執念往下一步走，有點像「鬼魂的諮商師或溝通師」。

沐容分享去年幫助的首個案例，是大學同學媽媽運勢不順，沐容發現是那媽媽一位往生的朋友跟在身邊，沐容要來那位往生阿姨的相片、姓名及出生年月日，突然感應到那位阿姨悲傷的哭聲，了解發現是放不下家人，請沐容協助溝通讓她留在家人身邊擔任守護靈，沐容協助處理後，大學同學的媽媽就沒事了。

另有一位好友過世的阿公也現身沐容房間尋求幫助，沐容詢問了解後知道阿公只是來讓她跟朋友說他都有在想念家人，只是家裡關公不讓他進去家門，所以朋友的家人都夢不到阿公，後來沐容跟他們家關公打聲招呼說這是他們阿公後，朋友後來就有夢到阿公了。

沐容平時一兩週會在家中打結界，進入鬼月每天晚上睡前沐容都得在家中打結界，她說因為鬼月的時候自己會有點像是個照明燈，如果被外面的鬼魂知道有她的存在，可能就會一直想來找她聊天，會很困擾。

沐容勸大家不用太害怕鬼月，因為其實平時鬼就存在，鬼月有點像是讓地府還在修行的鬼魂出來放假，鬼月出來的鬼魂算是有秩序的一群，如果要怕，鬼月之前怕還更合理一點。

開播時發生過比較困擾靈異事件是一次和電影《咒》男演員高英軒上李岳節目《李岳Fun4夜》聯播，全程沐容手機一直被鬧，不斷跳出Apple Watch更新通知，讓她連線頻出狀況，而她卻根本沒有Apple Watch，讓李岳也忍不住PO文解讀說可能是好兄弟也挺《咒》想讓英軒哥多露臉。