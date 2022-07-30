特色結婚書約。（柯宗緯翻攝）

結婚書約禮盒內容物。（柯宗緯翻攝）

高市青年局特別邀請Youtuber情侶檔「眾量級CROWD」搶先體驗。（柯宗緯翻攝）

高市青年局邀請知名設計師李君慈，打造限量結婚書約禮盒。（柯宗緯翻攝）

高市青年局搶搭「2022臺灣文博會在高雄」話題，力邀LADYBUG創辦人、設計師李君慈合推「台灣設計設計台灣」期間獨家限定結婚書約禮盒，原本僅開放七夕當天結婚索取，但因反應熱烈，放寬預約條件，1天內百組秒殺額滿。

高雄市長陳其邁指出，從今年臺灣燈會到即將來臨的臺灣文博會與台灣設計展，都將讓市民以多維角度看見高雄這20多年來變化；高雄脫胎換骨，除整體環境氛圍改造，最主要還是讓高雄這座城市得以成為文化、設計與創意的載體。

「台灣設計設計台灣」總策劃、副市長史哲認為，設計導入市政治理不僅是單一層次的優化、美化，還要能達到增加更多與民眾對話空間的目的。如同此次獨家限定結婚書約禮盒，讓市政設計更符合民眾需求、能真正走進市民生活。

高市青年局長張以理提到，現今年輕人有較高自我意識，喜歡客製化與獨一無二，他與設計圈的朋友結婚時也都親自設計書約，打造專屬無二的儀式感。針對這次結婚書約禮盒，起初僅開放七夕情人節結婚登記並索取，但大量民眾私訊敲碗，考量新人有其理想的結婚登記日期，因而放寬領取條件。

「結了婚有可能會是下地獄或上天堂，但至少在登記的『這一刻是可愛的、夢幻的』」。李君慈指出，整份婚約書盒除帶入生活中實用的小禮與療癒可愛的祝福，婚約書透過字體、編排、重新安排閱讀性，設計改變以往分類版本的刻意，可以一盒接納多元婚姻。

青年局表示，此次攜手青年設計師推出高市府獨家限定結婚書約禮盒，線上登記截止日原訂10月23日截止，但預約登記人數已達100組，因此提早截止預約，後續「台灣設計設計台灣」會持續推出系列設計滿點的活動與商品，更多活動詳情歡迎隨時關注活動官網（twdesign.tw）。