大陸上游新聞30日報導，四川樂山市沐川縣公安局通報稱，26日14時許，沐川縣發生一起持槍擊傷2人、持械殺害3人後逃逸的重大刑事案件，36歲公安警察男子李強涉嫌重大。30日午後，有參與搜捕的一線人員回報，李嫌「確定跳崖自盡，地點是黃丹鎮羅岩村，但要以官方發布為準。我本人也搜捕了幾天幾夜，我是志願者。」沐川縣公安局回應「請大家耐心等待官方消息……」被害人家屬正在國外回家途中，也說「具體情況等回來再說。今天會有消息，以官方通報為準。」

大陸天目新聞報導，沐川縣當地有關部門事發後派出員警、村幹部等4200多名搜捕力量，分多個組不間斷開展地毯式搜索。「每次搜索4個小時後，原地休息30分鐘，然後再持續推進。」當地一名搜捕員警介紹，搜捕區域群山連綿，地形複雜、林木茂密，山壁尤為陡峭，搜捕難度很大。

據悉，案件中被擊傷的兩名受害者，目前正在積極救治中，暫無生命危險。

大陸新黃河新聞此前報導，「被李某開槍打傷的兩人，其中一位是他的『女朋友』楊某。」多名知情人士表示，悲劇可能源於李某和楊女的感情及債務糾紛。

另據《北京青年報》報導，楊女和李某的牌友表示，楊姓女子漂亮、性格開朗，李某經常接送她，給她買奶茶和零食。還有臨近店家稱，曾看到過李某駕車出現在楊某工作的花店。

一位李某的朋友則稱，李某離過婚，與楊姓女子在一起後，「平常那個女的打牌，他都在旁邊耍手機等她」。

死者是楊姓女子的公公王X富與兩名女兒，一名親屬透露，楊女的丈夫是王X富的大兒子，正在國外打工。目前王X富的妻子情緒很不穩定，晚上一閉眼就能看到兩位孫女，叫著她們的名字大哭，白天勉強吃得下一點稀飯。與王X富相識的村民表示，王X富年齡不到六十，以前是賣冰糕的，現在養豬，他們一家和親家住得很近。案發時，兩個孫女是在外公外婆家玩，王X富聞聲過去看孩子。

還有知情人稱，凶嫌李某曾在涼山州教書，是一名物理老師。直到2012年，李某才考上員警，「好不容易走出了大山。」

槍擊案發生後，據「樂山發布」消息，7月28日，全市「除險保安」百日攻堅行動部署會召開，市委書記馬波出席會議並講話。

會議提到，要堅持「以工作確定性應對風險不確定性」，堅持「用大概率思維應對小概率事件」，堅持「提前干預多做一點應對突發事件」。

在講話中，馬波提到，確保風險隱患不激化、不失控、不上行。

在會議召開的同一天，7月28日，「@樂山公安」微博發布《關於依法收繳非法槍爆等物品嚴厲打擊涉槍涉爆等違法犯罪的通告》，要求全面收繳流散社會的各類非法槍支、彈藥、爆炸物品、模擬槍、弩等物品，依法嚴厲打擊違反槍支、彈藥、爆炸物品、模擬槍、弩管理的違法犯罪活動，全力維護社會治安大局穩定。

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