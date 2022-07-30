民進黨婦女部集結來自全國22縣市的台灣及新住民姐妹幹部們投身年底選戰，今在嘉義舉辦全國姐妹大會師，嘉義縣縣長翁章梁則向與會姐妹幹部信心喊話，並提出農工大縣的施政願景，懇請姐妹幹部們的全力助選。

今天出席包括行政院長蘇貞昌、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長候選人李俊俋及民進黨副祕書長林飛帆。

行政院長蘇貞昌報告時，聚焦這幾年蔡政府如何照顧人民與家庭，不僅育兒津貼翻倍、班班有冷氣、中央廚房大帶小，讓偏鄉的小孩吃得更好，連不孕症療程都有擴大補助，首次最高十萬，民進黨政府盡全力照顧人民。

蘇貞昌強調，蔡政府執政以來加薪、減稅、增福利，更是落實從小顧到大，長照提升補助大躍升、調升基本薪資、擴大租金補貼政策等多項政績。就連在全球疫情肆虐下，台灣經濟成長6.57％仍創11年新高，落實「 把事做好，做對的事」的信念。

嘉義縣縣長翁章梁說，他這幾年深耕嘉義，包括關心與幫助弱勢族群，將廢校改造轉型為長青樂活中心，大力推廣支持身心障礙服務中心等，這都是地方配合蔡政府中央長照政策的正面案例，也提出農工大縣的施政願景懇請姐妹幹部們的全力助選。

嘉義市長候選人李俊俋主打「區域聯合治理」。李俊俋提及縣市合作的重要性，縣市之間也應由競爭轉向合作，才能進一步建設嘉義，共榮共利互相成長。他也積極向嘉義縣長翁章梁及雲林縣長參選人劉建國取經，透過縣市同盟，打造區域共榮的團結與決心。

民進黨副祕書長林飛帆表示，年底還有一張很重要的選票，就是「十八歲公民權」，而民進黨作為最早倡議下修公民權年齡的政黨，一直全力以赴。副秘書長林飛帆呼籲大家，這是個對台灣青年參政非常關鍵的決定，請所有女性幹部協助宣傳年底必須投下關鍵票，用公民複決同意票推動台灣的民主前進。