擁有法式甜點高級證書的Charles，以玫瑰為主軸打造各式夢幻甜點飲品。（Bonica提供）

Bonica人氣甜品「安娜貝爾」是以恐怖片中的鬼娃娃命名，讓人看了忍不住莞爾。（Bonica提供）

Bonica「格林童話」軟綿不甜膩，適合當作下午茶。（Bonica提供）

Bonica店內充滿藝術氣息，顧客內用不限時。（Bonica提供）

Bonica戶外區採透明天花板讓陽光灑入，環境舒適外也有冷氣吹，不怕汗流浹背。（Bonica提供）

炎夏高溫難耐，多數人都選擇到有冷氣吹的咖啡廳坐著，不過許多店家會採限時內用的方式拚翻桌率，難免掃興。台北大安區咖啡廳Bonica就擺脫這樣的形式，訴求環境舒適並以友善寵物為理念吸引顧客上門，自豪帥氣幽默的店長Charles也時常與顧客互動，值得一提的是，店家曾遇過網美上門鬧店事件，甚至被惡意刷負評，人氣卻依舊不減，反而趁勢讓外界看見Charles秉持原則的一面。

Charles畢業於英國倫敦藝術大學、英國里茲大學，主修設計及行銷，曾於設計公司任職經理及特助近8年，4年前赴藍帶廚藝學院取得法式甜點高級證書，成立Bonica。他透露，這是他喜愛的玫瑰花品種，「所以店內許多甜點飲品都和玫瑰有關」，也因成長、學習背景關係，在美感及細節上頗為要求。走進店內一看，不管是大理石桌材、清新植栽、戶外透明天花板設計，處處飄散文藝氛圍，腳邊不時也能看見店狗「威廉」、「小蘋果」前來熱情打招呼，就算一個人內用也不會感到羞赧。

翻開菜單，各式浪漫糕點、飲品誘人食慾，好比「格林童話」運用法國玫瑰果露鮮奶油混搭新鮮藍莓、鮮橙、奇異果，加上海綿蛋糕，吃起來軟綿不甜膩，果香在舌尖綻放。其中名叫「安娜貝爾」的蛋糕讓人眼睛為之一亮， 原來背後藏著一段故事，如今更成為Bonica熱賣甜點之一，七夕、中秋將至，顧客詢問度也順勢攀升，大夥加緊烘焙，整間店瀰漫馥郁香氣。

提及「安娜貝爾」由來，Charles透露，咖啡聽曾碰上網美潑咖啡事件，後又因禁止穿著「蘿莉塔」服裝的消費者在未包場下進入，雙方起了齟齬，負評因而排山倒海而來，但他秉持原則，強調「避免不適當的行為及奧客影響店內氛圍營運」，因此風向逆轉。蘿莉塔愛好者最後告上法院，認為店長稱之「安娜貝爾」是冒犯，判決敗訴，Charles便將這四字延伸成蛋糕，巧克力甘納許微苦為甜，覆盆莓果泥酸爽中和滋味，外層再以巧克力碎片及森林系莓果點綴，酸甜口感，層次豐富。

言談間就能感受店長相當有個性，也體現他行得正、坐得直就不怕非議的堅強性格。Charles坦言，自己最常講的話就是「希望每位客人都能找到屬於自己休憩的空間，也希望每位經營者能夠遇到知己般的客人。」對於酸民攻擊，他一笑置之，「你的穿著決定權在你，但怎麼進入我的空間決定權在我。」

Bonica Café：

台北市大安區安和路二段20巷6號（信義安和站二號出口走路三分鐘）

每日營業至晚間8點，內用不限時間，接受四人含以上訂位，低消為一杯飲品，禁帶外食及未預約的商業攝影及風格服裝取景。