1張照片引爆醋火！1名女網友的男友日前與長年待在國外的女性友人單獨吃飯，該女網友之後意外翻到當天男友與對方的合照，該友人竟頭靠在男友肩膀合拿蛋糕，女網友氣炸罵「會不會太親密了？」照片曝光其他人紛紛認為「不懂的避嫌的男人請放生」、「妳也去找其他人拍一樣的」。

該女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，她的男友日前與1名女性友人單獨吃飯，該友人長年在國外，於是與她男友相約吃飯，而她因為工作地點較遠又不熟識，所以讓男友單獨前往，她事後發現當時飯後的合照，該友人竟靠在男友肩膀上合拿蛋糕，讓她當場氣炸喊「會不會太親密了點？」

女網友的男友與長年待在國外的女性友人單獨吃飯，該女網友之後翻到當天男友與對方合照，該友人竟頭靠在男友肩膀合拿蛋糕。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該女網友說，男友當下向她解釋因為不常碰面才合影紀念，男友致歉並稱不會再做，但她認為男友只是因為她生氣才道歉，根本不知道錯在哪裡，她事後發文怒批「我知道他們是很單純的朋友，但互相有另一半要避嫌一下吧？這外人怎麼看都是一對情侶吧？」

其他網友留言「那你也跟別的男生出去然後拍一樣的照片給他看」、「不懂的避嫌的男人請放生」、「妳男友還把照片拿回來也蠻白目的」、「看年紀，如果是阿姨就可以」、「妳也去跟男性友人拍一張呀，記得要鑽進他懷裡拍」、「他們看起來真的很恩愛，可惜他們甜蜜的笑容被遮住了」、「妳也照一張一樣的拿回家」。