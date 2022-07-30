針對網路上出現新竹棒球場問題，應歸咎場館老舊和球團的說法，民眾黨新竹市長參選人高虹安30日表示，球員受傷且棒球場在還沒驗收狀況下開打都是事實，公共建設要良性競爭而非「比爛」。

高虹安認為，有多少預算就要創造多少品質，過去幾十年前的球場，跟現在花了12億元的球場，不能拿來一起比較。

另外，高虹安也質疑，新竹棒球場工程款從3.5億元持續追加至近12億元，為何市民仍換來被球迷、球員「退貨」的棒球場？她認為檢調單位、監察院等單位，應盡速調查相關事實。