新北市長侯友宜持續透過行動治理，解決地方問題，今（30）日再率市府團隊前往石碇區與里長會談，有多名里長共同反映自來水供應議題，新北市水利局表示，將規劃設置一萬噸配水池解決，預計完工後石碇地區就可完全由坪林送水。

石碇區長李浩榕表示，石碇有知名的千島湖，還有淡蘭古道、皇帝殿步道等自然景觀，帶來觀光人潮，近年市府除重建永定橋，也在雙溪口增建兩處停車場，並整治淡蘭古道南路、修復淡蘭吊橋，帶動石碇觀光發展。

石碇里長王銘勇、彭山里長許建長、豐田里長黃種奇今在座談會上，提及里內自來水供應問題，盼廢除雙溪口自來水廠，改由翡翠水庫直接供水；石碇里長王銘勇則建議，石碇東街151號旁有一處低平台長期閒置，可填平改作停車用途。

針對供水問題，水利局回應，目前石碇地區7成水源來自北勢溪翡翠水庫上游，其餘則仰賴石碇淨水場，目前水公司規劃在國道五號彭山隧道旁，設置一萬噸配水池，調配坪林送至石碇地區供水，取得用地後便能開工，預計2027年建置完成，屆時石碇地區將可完全由坪林送水，逐步減少石碇淨水場出水。

至於停車場問題，石碇區公所已經會同交通局、里長及顧問公司至現場確認，指出該處鄰近老街及淡蘭古道起點，往來遊客眾多，公所評估工程尚屬可行，建請交通局協助評估闢建效益，工程經費部分則另作檢討。

民政局長柯慶忠表示，自2019年啟動行動治理至今，石碇區計提案73案，已解除列管71案，執行率達97％。侯友宜表示，感謝里長們積極解決當地問題，並反映里民需求，他也會指示相關局處，將能處理的部分盡速完成，若無法處理也會當面回應並協調，找出最佳解決方法。