劇組回北港朝天宮再度上香求票房破億。（采昌、馬棋朵提供）

楊謹華主演鬼片《民雄鬼屋》昨（29）天首日上映就闖出400萬的好成績，前2日導演劉邦耀也率先帶領演員麥語彤、劉韋辰和宥凱「回嘉拜票」，直接走訪真實存在的民雄鬼屋。巧合的是，劇組團隊和民雄古宅的劉家淵源極深，因為電影監製、導演和2位主演都姓劉，但宥凱剛到古宅門口就覺得「承受不住氣場」，因此卻步，他透露自己本名姓「劉」：「冥冥中有種感覺，到門口突然覺得無法進入。」

劇組此次在嘉義縣政府的熱情邀請下前往民雄鬼屋朝聖，並參觀一旁的民雄鬼屋咖啡廳，縣政府表示自從電影開始宣傳後，成功帶動地方觀光，鬼屋咖啡廳老闆也親自證實，店內多了3成以上業績，縣長翁章梁也特別呼籲嘉義民眾力挺電影《民雄鬼屋》。導演劉邦耀也表示，電影中特地拍攝了嘉義當地的街景、鳳梨田，希望能營造出當地氛圍，歡迎大家進戲院欣賞這部充滿嘉義風味的電影。

接著趕往北港朝天宮，傍晚再到嘉義秀泰影城進行映前活動，監製劉楓棋表示，開拍前就曾來求媽祖保佑拍攝順利平安，這次再度回訪，感謝媽祖保佑外也求票房破億。而嘉義秀泰影城的南台灣首映是令導演和演員信心大增，導演劉邦耀強調，這是一部屬於嘉義在地人的電影，只是並非民雄劉家的真實故事，而是改編自鄉野傳說和社會案件的全新版本「民雄鬼屋」，希望嘉義人能看到劇組的創意和用心。

劇組又前往台中進行映後，不少影迷觀影後看出片中端倪，紛紛提問：「牆上全家福的畫是否有玄機？」還有人稱讚：「彤彤白眼翻得太好！」彤彤笑答：「其實是靠特效。」也有人稱讚劉韋辰看起來很善良，「幫忙死者完成遺願，也幫忙家人照顧小琪（彤彤飾）。」讓他在台上瞬間害羞起來。最後一行人近深夜才回到台北，但年僅15歲的彤彤表示一點也不累，希望票房長紅，就有機會再南下到台南、高雄與影迷見面。