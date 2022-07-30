34歲大陸女星馬思純在2016年以電影《七月與安生》，和女星周冬雨共同獲得金馬影后，原本相當受影迷期待她有更多好作品，2021年3月被拍到熱戀渣男樂團男「盤尼西林」主唱張哲軒（曼樂），還爆出已懷孕飛到英國待產；馬思純在神隱近3個月，昨（29日）罕見曬出自拍美照，卻被眼尖網友揪出都只拍臉不照身體，手指也變得很有肉，瘋猜她應該離產期不遠。
馬思純在去年3月遭大陸八卦狗仔直擊，和張哲軒甜蜜牽手逛街，事後還回家過夜，消息曝光後，疑似不少馬思純影迷不滿意女神對象，起底張哲軒黑歷史，像是他曾有過一夜情還不愛戴套，被拒絕不戴套還嗆女方，「懷我的孩子不好嗎」，不尊重女性的言論引起網友撻伐，「馬思純瘋了吧，喜歡這種」、「很想祝福，但那男的不是好人啊」。
沒想到馬思純不甩輿論，5月時馬思純還被民眾在英國巧遇，和張哲軒甜蜜現身英國球場，但圓潤身形被認為她是特地到國外待產；不過，馬思純並未對飛海外待產一事回應，消息曝光後也只是偶爾在微博宣傳活動，或是替演藝圈好友們加油打氣。
在神隱數個月後，馬思純昨日終於在微博更新近況照，更特地標註「發布於北京」，間接闢謠飛海外待產一事；許多粉絲看到馬思純自拍，樂得請她多多發照片，嗨喊「女神營業了」。但也有眼尖網友注意到，馬思純的照片只有臉沒露出身體，手指更是顯得肉肉的，渾身散發孕味。
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