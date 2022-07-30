大陸男星吳亦凡去年捲入桃色醜聞，最終以涉嫌強姦罪遭北京檢方批准逮捕，關押看守所多月，今年6月開庭審理，目前尚未宣判，不過近日有網友發現，他官方臉書突然大動作更新，引發出獄揣測。

吳亦凡28日更新臉書，換了新頭貼及背景照片，大頭照是戴著鴨舌帽的男子，走出一棟建築物，而封面照則是一台超跑，而照片來自手機相簿的截圖，仔細看下方一排縮圖中，最左邊有一名長髮美女的裸背照，立刻掀起熱議。

吳亦凡更換封面照，網友只注意左下角。(圖／取自吳亦凡臉書)

「是出來了嗎」、「被駭了吧」、「這是能免費看的嗎？」其實，吳亦凡今年5月就曾將官方推特的背景圖換上「藍天白雲」，讓鐵粉都期盼他能早日回歸。吳亦凡去年遭網紅都美竹爆料「酒桌選妃」、「性侵未成年」等醜聞。

之後北京警方介入調查，他遭到逮捕，多年形象及事業一夕全毀，今年6月北京朝陽法院官方微博貼出公告，「2022年6月10日，北京市朝陽區人民法院依法開庭審理了被告人吳亦凡強姦、聚眾淫亂一案。因涉及被害人隱私，案件依法採取不公開開庭審理方式。法院將依法擇期宣判。」