民進黨提名的台東縣長參選人劉櫂豪，競選看板以專業、親民為訴求。（莊哲權攝）

國民黨提名、競選連任的台東縣長參選人饒慶鈴，競選口號定調為「綻放台東藍」。（莊哲權攝）

民進黨提名的台東縣長參選人劉櫂豪，競選看板以專業、親民為訴求。（莊哲權攝）

隨著年底九合一選舉逼近，台東縣長藍、綠陣營的看板戰已開打，國民黨提名的現任縣長饒慶鈴以「綻放台東藍」為訴求，不再複製西部縣市的發展模式，要讓台東走出屬於自己的路；民進黨徵召的劉櫂豪則以「造好 新台東」為口號，要翻轉停滯不動的台東。

力拚連任的饒慶鈴看板上寫著「綻放台東藍」，她說，就像每個人對於台東的第一印象：透亮的藍天與湛藍深邃的太平洋，相信每人心中都有1種台東藍，甚至早已綻放如詩，「告訴我，我想聽聽你的台東藍」。

饒慶鈴說，4年前當她提出「台東，不只是台東」的願景藍圖後，由外而內、逐步規畫台東成為世界一流城市。4年來珍惜台東、打從心底愛上台東的人越來越多，而「台東」不再複製西部縣市的發展模式，確定了自我風格和品味，走出屬於自己的1條路。

饒慶鈴懇請民眾再1次給予支持與肯定，她有信心讓台東變得更好，讓這朵深山百合花，在世界舞台「綻放台東藍」。

劉櫂豪的看板有2組，強調專業、親民、帥 氣的形象，他說，看板主軸「造好 新台東」音同「櫂豪 新台東」，造好有打造、做好、建設的意涵，新台東象徵要翻轉停滯不動、進步緩慢、國民黨長期壟斷的台東政治，台東的未來需要用新台東來打破。

劉櫂豪強調，從政治板塊來看，一般都認為台東是民進黨的艱困選區，但是「再怎麼艱困，總要勇往直前」，即使荒漠也要有人持續的澆灌，最終將能綻放出美麗的花朵，盼能邀請大家起攜手努力改變台東，一起打造大家的美麗家園。