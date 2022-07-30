白河關子嶺大凍山是熱門的健行登山路線，近來在登山口處陸續發現黑尾虎頭蜂出沒，因過於頻繁，屢次令登山客膽戰心驚，台南市農業局決定31日移除樹上的虎頭蜂巢，移除後其餘的虎頭蜂會因尋找蜂巢，在附近盤旋數日，進而可能攻擊民眾，因此公告將封路3天。

關子嶺大凍山是登山愛好者的初階訓練場路線，近年相當熱門，最近越來越多登山者在入口處遭遇黑尾虎頭蜂，嚇得趕緊走避。台南市農業局派員查看，果然在登山口的樹梢上發現虎頭蜂築巢，已有2顆籃球般大小，巢穴正在逐漸擴大。

為避免登山客遭虎頭蜂攻擊，農業局決定31日派人移除蜂巢，但移除後其餘的虎頭蜂仍會盤旋數日尋找蜂巢，恐有攻擊過路民眾的危機，決定31日中午至8月3日19時止，封閉前往大凍山的產業道路3天。

白河警分局表示，農業局的蜂巢移除工程已申請路權使用，將封閉進入大凍山產業道路，沿線會設置禁止進入警告標語，呼籲登山客配合，勿強行進入，以免遭虎頭蜂攻擊，發生危險。