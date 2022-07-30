中國新聞周刊30日報導，在大陸省級黨委換屆後，又有省部級人事調整，28日山東、四川、陝西、雲南、湖南、廣西、內蒙古七省在同一天內任命11位副省長。

其中，江成履新山東省副省長前，係山東省委副祕書長；范波履新山東省副省長前，係四川省自貢市委書記；田慶盈履新四川省副省長前，係山東省濰坊市委書記；胡雲履新四川省副省長前，係四川省政府祕書長；王琳履新陝西省副省長前，係陝西省委常委；葉牛平履新陝西省副省長前，係廣東省政府祕書長；王浩履新雲南省副省長前，係建設銀行副行長；秦國文履新湖南省副省長前，係湖南省衡陽市委書記；苗慶旺履新廣西壯族自治區副主席前，曾任十九屆中央第七輪巡視第十巡視組組長；凌志峰履新廣西壯族自治區副主席、公安廳廳長前，係浙江省金華市委書記；鄭光照履新內蒙古自治區副主席、公安廳廳長前，係陝西省商洛市委書記。

從履歷看，獲任副省長之前，有五位市委書記，分別是：范波、田慶盈、秦國文、凌志峰、鄭光照。11位副省長中有三位70後，分別是王琳和王浩、苗慶旺。王浩是8位副省長中最年輕的一位，屬於典型的「金融副省長」。他生於1971年6月，長期在建行工作，曾任建設銀行四川省分行副行長、青海省分行副行長、貴州省分行行長、湖北省分行行長，2020年7月任建行副行長，直至此番履新。像王浩一樣，近年來，有一批從金融係統進入省一級地方政府工作的 「金融副省長」。

此外，近日地市委書記跨入省部級幹部行列的還有一人。他是天津市南開區委書記楊兵，今年7月26日獲任天津市政府副市長。7月28日和7月26日，兩天有12人履新。

從仕途路徑看，范波、田慶盈、葉牛平、淩志峰、鄭光照，5人屬於跨省履新，王浩、苗慶旺2人屬於空降地方，江成、胡雲、王琳、秦國文、楊兵5人屬於任職省分履新。其中，楊兵曾獲「全國優秀縣委書記」榮譽稱號。鄭光照是陝西禮泉人，先後在咸陽、安康、渭南、商洛4市工作，曾任商洛市市長、市委書記。他此前並未有公安係統任職經歷。但這並非孤例。

前不久，雲南省西雙版納傣族自治州黨委書記鄭藝履新遼寧，任遼寧省副省長、省公安廳廳長。河北省邢臺市委書記錢三雄，任安徽省副省長、省公安廳廳長。

本輪調整中，四川與山東兩地的市委書記呈現對調形式。田慶盈到四川任職，范波到山東任職。田慶盈是山東濟南人，先後在濟南、萊蕪（2019年1月撤銷）、青島、濰坊四地工作，曾任濟南市曆下區委書記，萊蕪市委副書記，青島市委常委、政法委書記，濰坊市市長、市委書記，至此番赴四川履新。范波是湖北洪湖人。先後在中國農業機械化科學研究院、機械工業部、中央紀委駐國家機械工業局紀檢組、國家計委、國家發展改革委等部門工作。曾任國家發改委人事司副司長，推動長江經濟帶發展領導小組辦公室綜合協調組組長（正司長級）。後出任四川省發展改革委主任，四川省自貢市委書記，如今赴山東履新。

最新消息是，7月29日，江蘇省第十三屆人民代表大會常務委員會第三十一次會議通過，任命方偉為省人民政府副省長。方偉生於1965年5月，江蘇昆山人，長期在江蘇工作，曾任無錫市副市長，江蘇省政府副祕書長，連雲港市市長、市委書記。