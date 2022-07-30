中職明星賽「野手速球王」登場，統一獅隊內野手林靖凱代表中華隊壓軸登場，在最後一球飆出全場最速的150公里，不只全場球迷驚呼聲連連，連獅隊總教練林岳平都直呼不簡單，不過「餅總」第一句話想對林靖凱說：「他好好當野手就好。」

「野手速球王」2隊推派2名球員加2名素人，過去在青棒時期就是投打「二刀流」的林靖凱在中華隊壓軸登場，第一球就投出146公里，第2球147公里追平生涯最速，最後一球更是直接來到150公里，寫下個人新猷。

退場後大家看到他都一直叫他「速球王」，林靖凱有些不好意思的說：「那是快樂槍啦！」他坦言看到150公里有嚇一跳，「進職業後都沒在丟，本來想說145公里就好。」

一開始「速球王」名單中沒有林靖凱，他是遞補參賽，但他坦言自己十分想要參賽，更想在例行賽一圓投手夢，「剛剛就跟餅總說如果明天沒投手我可以丟，更想要是在例行賽丟，例行賽的球速才是見真章，至少145公里是真的，150公里就不知道了，我相信講出來後大家都會很期待。」

看到林靖凱飆出150公里火球，林岳平直呼真的不簡單，「大家投球夢寐以求就是想要能達到150公里，他又是野手，這是相當難得的數字，代表他的天賦、爆發力異於常人。」

「我知道他大概有145到147公里的水準，最後一球又是低角度150公里，是相當難得的角度與速度。」被問到是否讓林靖凱客串野手？「餅總」笑著說：「盡可能不要，表演性質就好了，因為他這樣的爆發力怕他會受傷。」