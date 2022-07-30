肩負文化傳承與產業發展的新來義「部落之心」，於30日熱鬧啟用。（林和生攝）

30日啟用的新來義「部落之心」，結合長照據點，肩負長輩健康生活。（林和生攝）

斥資1億350萬元打造，全台首處針對原民長者、青壯年及孩童，所發展出的文化、教育、產業及社福多元面向服務場域「部落之心」，30日於新來義部落熱鬧啟用，屏東縣長潘孟安透露，即將到來的屏東原住民族收穫節也將在此舉辦，邀請民眾一同前來體驗原民文化。

啟用活動現場，潘孟安與原民會主委夷將‧拔路兒帶領族人及貴賓將近百人，共同牽起以部落傳統植物「羊齒蕨」所編織長達180公尺的花環，象徵政府與部落未來將持續攜手同心協力，為部落文化復振及傳承而努力，並由每個人手持木雕禮刀進行剪綵。

一手催生這「部落之心」的立委伍麗華指出，八八風災後族人從山上搬遷至永久屋，擔心離開山林，文化會就此斷根，於是「部落之心」結合產業、教育、文化傳承與社福，成就這專屬排灣族的照顧模式，當地更引用百年二峰圳伏流水挹注在地族人豐厚水源，她強調，今日只是開端，未來發展就必須交付族人手上。

潘孟安進一步指出，這裡8座建築群，從部落教室、廚房、織布場、集會所、部落大學、長照據點及展示空間外，還有一座石板屋教室，不只結合長者長照、孩子們教育傳承，更提供族人多元面向的全人、全能服務場域，等於延續傳統部落的功能與精神。

屏縣府原民處長顏成仁說，族人對於「部落之心」啟用期待已久，啟用當天部落大學就迫不及待辦理為期4天的青少年文化探索營，課程中加入二峰圳及部落導覽，也透過認識傳統農作、工藝等有形文化，讓學員們能與土地及自身文化更加親近，藉此培養青年對於文化意識及使命感，有利於永續傳承。