職場新人膽大包天，居然把歪腦筋動到收銀機上。一名男大生在才剛到便利商店打工沒幾天，就把8萬7千元的鈔票丟到垃圾桶，企圖偷渡到店外，大夜班交接時發現鈔票金額對不上，趕緊報警逮人，台北地檢署28日將嫌犯依業務侵占罪起訴。

警方表示，嫌犯是21歲的梁姓男大生，在台北市大安區的某間超商工作，才剛到職4天。26日晚間，獨自一人值班的梁男突然心生歹念，趁四下無人注意，偷偷把8萬7千元的現金鈔票裝進信封，期間還神色自若地為顧客結帳，接著「不小心」把裝著現金的信封丟到垃圾桶，在打包垃圾時將鈔票偷渡出店外佔為己有。

但人算不如天算，這起案件在當天深夜就東窗事發，大夜班交接點現金時，赫然發現一大筆錢不翼而飛，店長報警調閱監視器，馬上揪出梁男犯案的身影。事後梁男更寫下自白書，坦言自己因為積欠當鋪20萬元，才會一時利慾薰心鑄下大錯，而梁母得知消息後，也趕來代兒子向店長道歉。

讓人意外的是，梁嫌並沒有依照承諾把錢歸還，甚至在警局裡矢口否認犯行，但警方不排除梁男早有預謀，就是為了偷錢才應徵店員，最後檢察官根據監視畫面以及自白書等事證，將梁男依業務侵占罪移送法辦。