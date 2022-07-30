連7年參加國泰青年節3X3，其中5度奪冠，前前後後拿到將近50萬獎金，難怪「波斯公主在此」隊長楊雅婷可以自封是國泰養大的孩子！國泰青年節高中暨大專3X3籃球賽30日宣告落幕，「波斯公主在此」驚險以6比5擊敗「北市大！讚」奪下大專女子組冠軍。

「我應該算是重返榮耀，因為去年只拿亞軍，今年在換了隊友，第4名隊友還突然確診缺陣情況下，我還是搶回冠軍，」楊雅婷表示，「這是我連7年參加這個賽事，也拿下第5冠，我從高中一路打到現在，每次頒獎的國泰人壽協理廖昶超等於看我長大。」

楊雅婷表示，從過去拿過20萬獎金，一直到今年拿到6萬冠軍獎金，加上有一年奪冠招待全程前往美國看NBA的無法計算金額，她大約拿到快50萬的獎金，「所以我真的算是國泰養大的孩子，接下來我打算考研究所，希望能夠繼續打下去。」

不過說起這次奪冠過程，楊雅婷不好意思表示，這次雖找同樣來自銘傳校隊的隊友，可是受到疫情影響，大家幾乎都沒辦法一起練球，只能各自想辦法練習，還在爭冠這一天，突然碰上學姐確診不能來，「幸好我們3個還是想辦法奪冠了，也算幫學姐一起。」

至於其他組別冠軍，高中男子組由「隨便吧」以18比13擊退「馬把輝」奪冠；高中女子組由「呱呱呱呱呱呱呱呱」以11比10險勝「大誠高中」封后；大專男子組由「鑫冠茶葉A」以16比8力退「沒有媽媽的家」封王。