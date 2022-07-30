一名6旬陳姓老翁日前接獲自稱保險客服來電，稱其涉嫌詐領保險金，要陳翁打電話至刑事局報案，但過沒多久，陳翁就接到自稱刑事局的電話說他涉及洗錢案件，要通報檢察官，於是又轉給假檢察官，自稱檢察官的男子告知陳翁，涉及洗錢案要羈押2個月，但可以協助申請分案調查，只要保管財物就不用羈押。

假檢察官要求陳翁領出帳戶存款，並申請保單借款及房屋抵押貸款，陳翁依指示到銀行臨櫃匯款41萬元，再到公園面交400萬元現金，後來陳翁因想確認案件進度，自行撥打電話至刑事局，才驚覺遭到詐騙，共損失441萬元老本。

另一名6旬劉姓婦人接到一通自稱是銀行保險人員，說劉婦委託他人辦了一筆25萬元的保險，劉婦跟對方說沒有，對方表示要報警，過幾分鐘，劉婦就接到一通自稱是林隊長的來電，說她涉嫌違法案件，可能會被羈押，要匯錢至林隊長指定的戶頭保管，才不會被羈押，等劉婦依指示匯款後，林隊長又表示錢不夠，要她將房子變賣換現金，才能平安無事，劉婦覺得金額過於龐大，懷疑自己遇到詐騙，撥打165查證後，才未繼續上當。

刑事局發現，這是最近常出現的假檢警詐騙最新話術，歹徒以協助被害人申請分案調查，幫其保管財物才能免於羈押為由，誘騙被害人以房子貸款、將現金交付車手，令財損金額更加提高。

警方指出，假檢警詐騙手法常於白天以撥打市內電話尋找下手對象，主要行騙對象以年長者或退休人員為主，經分析60歲以上佔全部被害人逾5成，民眾應多關心家中長輩，降低被詐騙可能性。