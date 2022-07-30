林逸蘋希望透過曲奇餅，讓來嘉義的旅人把阿里山精華一口吃下，感受在這片土地的純樸和陽光灑落的幸褔滋味。（呂妍庭攝）

國立中正大學4位校友強強聯手，經過1年多研發試吃，成功做出特色曲奇餅，今正式在中埔穀倉農創園區販售。（呂妍庭攝）

國立中正大學4位校友，利用自身專長，將阿里山高山茶、咖啡，結合天然食材製成曲奇餅，再搭配融入阿里山神木、日出、雲海及車站等圖騰的外包裝，打造「神沐日初」伴手禮，30日正式進駐中埔穀倉農創園區販售，希望遊客能將阿里山菁華吃下肚，把阿里山之美帶回家。

號稱是茶博士、咖啡達人、烘焙家及教育家跨域合作的曲奇餅，4名校友分別是化學暨生物化學所博士許偉庭、企管所碩士張永璽、中正EMBA校友林逸蘋與尚在EMBA就讀的洪素惠，4人因參加校友總會而熟識，進一步促成聯手出擊，研發、販售特色伴手禮的發想。

林逸蘋說，許偉庭創立「三癸亭製茶」，是阿里山茶比賽3連冠的製茶師，有「茶博士」之稱。張永璽在「藍色部落」阿里山里佳部落種咖啡長達7年，曾在2019年「阿里山莊園咖啡精英交流賽」雙獲金質獎、頭等獎殊榮，至於洪素惠是雲林縣斗南知名「新長崎食品公司」負責人，是專攻手工餅乾的烘焙專家。

林逸蘋本身在中埔鄉經營「全美幼兒園」，幼教經歷20多年，一次嘗到低溫烘焙黑糖甜而不膩的美味後，立即找其他3位校友共同研發，以黑糖取代傳統二砂，再結合嚴選阿里山高山茶、咖啡豆，經過1年多的研發試吃，靠著一股傻勁成功做出特色曲奇餅。

林逸蘋說，「神沐日初」曲奇餅健康又美味，適合老、中、青、幼4代共享，雖製作耗時、耗工、成本高，4人跨界合作，強強聯手，就是希望透過曲奇餅，讓來嘉義的旅人把阿里山精華一口吃下，感受在這片土地的純樸和陽光灑落的幸褔滋味，更希望未來能成為阿里山最具特色的伴手禮，也為嘉義行銷盡一分心力。