第22屆旺宏金矽獎今天舉行頒獎典禮，陽明交大團隊作品「一個無參考時脈且具有背景自我校正技術之相位雜訊量測電路」，從275件作品中脫穎而出，奪得設計組鑽石大賞，可得20萬元獎金；清華大學團隊作品「光場分解加速晶片與雙層分解式3D立體顯示器」則獲應用組金獎，可得30萬元獎金。

第22屆旺宏金矽獎計有38所大專院校、275支隊伍報名，共計近千位師生熱情參與。金矽獎已成為國內電機、電子相關領域科系師生展現多元創意及研發能量的重要舞台。

設計組鑽石大賞獲獎團隊陽明交大學生鍾奕璇及李承龍，作品「一個無參考時脈且具有背景自我校正技術之相位雜訊量測電路」，為因應5G高速傳輸的時代，加上製程不斷微縮，系統操作速率與資料吞吐量要求越來越高，為解決電子訊號高速傳輸時產生的雜訊等問題，開發了一個內建於晶片的相位雜訊量測電路以進行自我偵錯的功能。

而奪下應用組金獎的清大學生翁笠群、陳立得及林楷平，作品「光場分解加速晶片與雙層分解式3D立體顯示器」，打造全球第一顆為3D顯示器加速的光場分解晶片，搭配雙層分解式的3D顯示器，無需配戴任何VR、AR等穿戴式眼鏡，就能達到「裸視3D」的視覺體驗，能播放全視域的裸視3D內容，提供沈浸式的影音體驗，實現元宇宙概念。

因應COVID-19疫情影響，遠距及零接觸已成為重要的防疫概念，也促使本屆有多件作品開發了遠距智慧醫療的應用。

成大團隊設計一款透過「可攜式無線尿液檢測系統」，在腎臟疾病發展初期讓患者在家中就能自我檢測尿液中的白蛋白數值，就像在家中使用血糖機或血壓計一樣方便，不用再跑到醫療院所，藉由遠端就能監測病況，達到及早進行有效投藥預防的智慧醫療效果。這個作品獲得應用組銀獎，團隊可得20萬元獎金。