日前知名拉麵店「鷹流拉麵」創辦人鷹峰涼一推特上一篇「想揍台灣員工，收店回日本」PO文，引發軒然大波，支持者與不滿者更在網路上大戰。事隔3天後，鷹峰涼一終於出面，稱想打人只是氣話，但員工3個現象讓他很心寒。

根據《東森新聞》報導，鷹峰涼一29日出面受訪，談到辛酸處當場落淚。鷹峰涼一表示，他花了許多心力教育台灣員工，沒想到開店後，幾乎天天都收到客訴，員工行為實在讓他無法忍受。

鷹峰涼一說，自己長期觀察，台灣員工有3件事讓他很心寒，第一是上班不用心，服務不禮貌，找客人錢用丟的，客人水杯沒水，看到卻不主動詢問幫忙補；第二件事是有員工偷懶，甚至自行「提早下班」；最後則是調閱監視器發現，竟然有員工偷錢，被抓到後還死不認罪，無奈只好報警處理。

鷹峰涼一越說越激動，一度哽咽落淚，他表示，同樣的店面，他在日本東京的分店，只需要一個人顧，在台灣卻要用三個人，不理解為何台灣、日本員工差異如此大，也一度懷疑是否因為自己只會說日語跟台語，導致溝通不良，且因為員工問題已經關閉了5間分店。

鷹峰涼一表示，這些事情在短時間內不斷發生，才會相當心寒，在推特發敏感貼文，但他澄清，推特上「想揍台灣員工」只是氣話，是因為台日對語言認知有差異，實際上文字意思並非像Google翻譯的那麼嚴重，但對於引起爭議也感到相當抱歉。

店內員工則表示，老闆要求確實繁瑣又嚴格，但實際上執行起來，認為還是屬於合理的。