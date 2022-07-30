遊客於大鵬灣國際休閒特區出發，尋騎大鵬灣美景。(鵬管處提供)

擁有南國海洋風情的屏東大鵬灣，為迎接大鵬灣國際休閒特區重新開放，30日起一連2天辦理單車旅遊活動「大鵬灣藝騎GO」，邀百人騎上單車從大鵬灣國際休閒特區出發，沿多元自行車道暢遊大鵬灣，場面熱鬧盛大。

大鵬灣國家風景區管理處表示，大鵬灣國際休閒特區經過整理後，15日起開放水岸區域，讓2019台灣燈會期間備受矚目的主燈「巨鮪來富」和海之女神、珊瑚之心風華再現，加上區內大鵬灣單車站、西塔台、海上教堂也有業者同步進駐，端出餐飲及單車租賃，為遊客提供多元旅遊選擇。

鵬管處指出，大鵬灣藝騎GO活動除可尋找12處藝術景點打卡拿好禮，另外8月1日至21日還結合旅宿業，推住東港、林邊、琉球，可100元加購原價700元的單車導覽遊程，內容包含單車、伴手禮、紀念手札，名額有限，建議遊客善用悠遊國旅補助來大鵬灣騎單車、賞美景，很適合規畫2天1夜行程，感受不一樣的大鵬灣風光。