今日玩具復活節活動，吸引楊梅各地親子超過百人到場參與。（台灣玩具圖書館協會提供／蔡明亘桃園傳真）

台灣玩具圖書館協會與和泰汽車發起的「TOYOTA玩具愛分享」玩具復活節活動邁入第7年，下半年環島首站今在桃園市楊梅區玩具共享園區登場，利用二手玩具設計闖關遊戲，順道宣導環保永續精神，吸引上百名親子到場玩樂，活動一路到11月將走遍14縣市。

玩具復活節活動每年帶著玩具環島，將趣味兼具環保教育意義的二手玩具，變身為闖關遊戲，現場還設有海廢驚喜箱，宣導守護海洋觀念。今日更有老師帶領親子自製玩具，使用回收橡皮筋、冰棒棍與瓶蓋等材料自製發射台，讓孩童比賽發射小紙球，玩出創意和環保。

台灣玩具圖書館協會理事長葉國芳表示，協會回收二手玩具已過17年，近年經TOYOTA推廣，7年來回收超過293噸玩具，等於種植約8萬棵樹的吸碳量。他說，二手玩具經志工清潔分類後，每年可再生超過5萬件二手玩具，提供海內外900間機構，協會持續與各界合作，透過玩具關懷社會、落實循環經濟。

葉國芳也提到，全台最大玩具共享園區預計2025年在楊梅落成，提供一處兼具永續環保、教育與休閒意義的遊樂園地，未來每年可再生50公噸二手玩具，廣納1萬人次的志工參與。