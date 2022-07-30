34歲大陸網美方媛5年前嫁大她22歲天王郭富城，育有兩名千金，先前因潘瑋柏喜娶空姐老婆，連帶讓她涉入報名「天王嫂訓練營」，據傳曾有專門組織訓練學員搭訕、教授結識上流名人，待嫁人後再付清學費，而郭富城也曾護妻駁斥傳聞，而這還已是2年前的事，網友卻依舊緊追不捨，風波未有停止跡象。

本是小模的方媛喜嫁郭富城後，除了照料老公和2名女兒，還經營副業當IG網美和抖音網紅，經常分享育兒日常和時尚生活。近日方媛曬兩張對比照，以「平時的我vs帶娃的我」為題，分享當媽前後的生活改變。可見她1對2餵女兒吃飯，有別平日時尚名媛形象，戴眼鏡又穿著居家服飾，持家十分辛苦。

方媛(左)曾多次曬出和老公郭富城的合照。(圖/方媛 IG)

方媛自嘲以前很瀟灑，可惜被抓去帶兩個小朋友。(圖/方媛 抖音)

對此，眼見方媛嫁給郭富城後的婚姻圓滿，卻有網友追問是否上過相親節目，言下暗指2年前的「天王嫂訓練營」相關傳聞，更直言：「我是個好姑娘，我沒上過培訓班。」方媛見到後立刻反擊：「誰上過？你哪只眼睛看到了？有證據嗎？」激烈展現極為不滿的態度，並強調造謠亂編需負起相關法律責任。

方媛罕見回覆未上過訓練班。(圖/方媛 抖音)

事實上，自爆發「天王嫂訓練營」以來，護妻的郭富城極為愛護妻子，相形之下，作為「天王嫂」的方媛鮮少對外正面回應，去年受訪透露第一時間考慮澄清，甚至為此撰寫了一篇長文，「我覺得是人都會受到影響，會難過，會不開心。就覺得還是交給時間吧。」因此才選擇沉默至今，盼傳聞有一天能消除。