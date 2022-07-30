謝國樑表示，透過讓學子的學習歷程更豐富，並強化產學交流，可讓基隆學子更有競爭力。（謝國樑辦公室提供／張志康基隆傳真）

延續先前提出的教育政策，國民黨基隆市長參選人謝國樑30日再提他心目中的教育政策第三部曲：「推動五大學習歷程管道與深化產學交流。」他認為，透過這樣的方式，導入業界及學術界資源，幫助基隆的學生豐富學習歷程並深化產學交流，使志向不同的學生未來無論是升學或投身職場都更具優勢。

謝國樑指出，近幾年基隆在全國高中排行大幅滑落，導致招生不足額成為常態，雙北磁吸效應更造成本地競爭力低落，致使大量的基隆學子選擇至台北就讀高中，這不僅讓基隆錯失人才，也讓學生一進入高中就得面對每天舟車勞頓的通勤生活。

謝國樑表示，為了提升基隆在地高中的競爭力，讓大家願意留在基隆在地就學，未來將規劃五項增加學習歷程的管道，讓學基隆學生不落人後。

這五項管道包括：第一，導入喬治亞理工學院產學中心線上課程認證及見習機會；第二，導入北部大學（含科技大學）與基隆在地高中的「微課程合作」、「薦送基隆學生參與大學課程選讀」、「薦送基隆學生參與大學教授實驗室見習」及「參訪大學」；第三，導入業界資源，「提供基隆高中生寒暑假實習」及「媒合業師入校協同教學或開設微課程」；第四，建立「社會資源統合平台」，結合社會資源，提供基隆學生假期或課後見習或實習資訊，促成學生延伸學習；最後第五項，組織基隆高中生赴海外短期參訪見習，「提升其國際移動力」。譲我們的孩子留在基隆念高中，也能有機會申請到很好的大學！

謝國樑也提到，將來除了提供喬治亞理工學院的學習名額給每一間基隆高中外，也會持續尋找其他學校加入合作，透過開設專科課程與體驗，與「強化高中特色及資優班」讓基隆學子提早接觸產業界資源，逐步完整基隆各高中職的人才培育計畫。

謝國樑最後強調，讓我們一代接一代，一起改變基隆，一起讓基隆更好！未來將會幫助基隆學子「豐富學習履歷」並「深化產學合作」，創造基隆在地就學的優勢，提供能夠學以致用的教育環境，才能吸引其他縣市人才來基隆就讀，使志向不同的基隆學生未來無論是升學或投身職場都更具優勢。