美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將於29日率團前往亞洲，預計停留日本、南韓、印尼和新加坡，對此白宮並未公開表達立場，僅表示由她自己決定。《華盛頓郵報》專欄記者羅金（Josh Rogin）昨引述外交人士的話，透露裴洛西可能會在行程初期抵達台灣。

Diplomatic sources tell me Speaker Pelosi's visit to Taiwan next week is expected to happen, in the early part of her Asia tour. Pelosi's office says trip possible, but not confirmed. — Josh Rogin (@joshrogin) July 29, 2022

總統拜登（Joe Biden）早前將訪台視為「不明智之舉」，考量觸動中國大陸敏感神經，屆時可能出動戰機攔截美方軍機；大陸外交部發言人趙立堅25日也在例行記者會表明堅定立場，表示「美方若一意孤行，嚴重後果自負」。儘管美國面臨進退兩難的處境，裴洛西依然不把話說死，將台灣列為「暫定」（tentative）行程之外，出訪前更提到心情「相當興奮」，強調太平洋是我們「家」的一部分。

而《華郵》外交政策專欄作家、同時也是CNN政治分析師的羅金（Josh Rogin），29日在推特發文寫下:「我從外交人士得到消息指出，裴洛西議長下周訪台是預計會發生的，而且會在行程之初抵達。裴洛西辦公室則回應『有可能』，但並未獲得證實。」

《華郵》報導，早在4月就盛傳裴洛西會到訪台灣，卻因確診新冠肺炎導致整趟行程往後推延。誠如拜登表達「不合時宜」的擔憂，接下來幾個月迎來像是28日拜席通話、8月初中國黨代表大會，習近平希望獲得第三個任期，還有疫區封鎖措施以及廣泛的財務問題，使大陸內部局勢更加緊張。