美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將於29日率團前往亞洲，預計停留日本、南韓、印尼和新加坡，對此白宮並未公開表達立場，僅表示由她自己決定。《華盛頓郵報》專欄記者羅金（Josh Rogin）昨引述外交人士的話，透露裴洛西可能會在行程初期抵達台灣。
總統拜登（Joe Biden）早前將訪台視為「不明智之舉」，考量觸動中國大陸敏感神經，屆時可能出動戰機攔截美方軍機；大陸外交部發言人趙立堅25日也在例行記者會表明堅定立場，表示「美方若一意孤行，嚴重後果自負」。儘管美國面臨進退兩難的處境，裴洛西依然不把話說死，將台灣列為「暫定」（tentative）行程之外，出訪前更提到心情「相當興奮」，強調太平洋是我們「家」的一部分。
而《華郵》外交政策專欄作家、同時也是CNN政治分析師的羅金（Josh Rogin），29日在推特發文寫下:「我從外交人士得到消息指出，裴洛西議長下周訪台是預計會發生的，而且會在行程之初抵達。裴洛西辦公室則回應『有可能』，但並未獲得證實。」
《華郵》報導，早在4月就盛傳裴洛西會到訪台灣，卻因確診新冠肺炎導致整趟行程往後推延。誠如拜登表達「不合時宜」的擔憂，接下來幾個月迎來像是28日拜席通話、8月初中國黨代表大會，習近平希望獲得第三個任期，還有疫區封鎖措施以及廣泛的財務問題，使大陸內部局勢更加緊張。
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