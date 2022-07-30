民眾黨新北市第九選區市議員參選人張凱鈞今集結100位民眾，聚集網美咖啡廳「People’s coffe」，其中有不少入黨者是身心障礙人士。新北市民眾黨部指出，希望透過百人入黨的方式，改變台灣政治文化，目前新北市有近18萬身心障礙人口，也希望藉此機會為弱勢族群發聲。

新北市身障適性生命教育協會理事長莊青一指出，根據衛福部去年資料顯示，台灣有112萬人領有殘障手冊，65歲以上約45％，登記在案的各種殘障協會也有近300家，不過仍有許多沒有實際運作的殘障協會，目前小型公益機構募款困難，無法實質幫助到弱勢身心障礙者，希望政府能將資源公平分配。

身心障礙聯盟理事葛建中表示，立法院曾有殘障委員為身心障礙者權益發聲，回顧過往，這些人成為推動台灣身心障礙者權利和福利的重要典範，但台灣民代選舉至今僅有原住民、婦女保障名額，希望未來能修法增加殘障者保障名額。

民眾黨不分區立委蔡壁如表示，民眾黨長期關注身心障礙弱勢團體，不僅會在不分區立委席次安排相關比例，更會以國會力量照顧弱勢團體，希望青年、不同族群加入民眾黨，一起擴大實踐目標。