民進黨桃園市長參選人林智堅今（30）日宣布初步競選架構，除市長鄭文燦擔任主委，立委鄭運鵬擔任總幹事，下周開始會推出牛肉，希望用政見、政績正向打選舉，推倒對手的負面選舉文化。林智堅也在臉書上表示「我們三人要成為桃園鐵三角，共同守護這座城市，延續文燦市長的幸福施政」，許多網友看完後也嗨翻了，直言「桃園鐵三角真的很威」，引發討論。

林智堅在臉書上表示，「過去八年，桃園和新竹的建設和發展，透過地方和中央共同合作，鄭文燦市長、鄭運鵬委員和我，為兩座城市打下基礎，也脫胎換骨。如今，我們三人要成為桃園鐵三角，共同守護這座城市，延續文燦市長的幸福施政」，林智堅更感謝由在地前輩們組成的競選團隊，大家的支持也讓林智堅更加堅定向前，林智堅也說「我們也將逐步公布政見，用政見和政績讓大家看見城市的願景」。

此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓「這鐵三角真的很威」、「桃園隊加油」、「燦爛桃園，堅定向前，鵬程萬里」、「加油，不畏戰、不懼戰，全面反擊」、「加油，桃園特攻隊！」、「桃園最強的陣容排出來了～加油、加油、加油，智堅市長，凍蒜」、「全力支持，桃園民進黨團隊全上榜，智堅加油力挺」。