近來台北市內湖交通問題成為選舉攻防焦點，民進黨台北市長參選人陳時中今在專訪指出，有短、中、長計畫，包括交通管理方式、邊緣延伸道路，且捷運線要完整興建大概都要10年，他拋出要用8年完成。

對於內湖交通議題，陳時中在今天播出的節目《新聞觀測站》說明，從有台北市延伸下來，以前在規畫的時候沒想到內湖人口增加這麼多、這麼快，還有科學園區進來。

陳時中表示，當時捷運文湖線規畫中運線，文山到內湖，算是相對的邊陲，所以人口沒那麼多，設計時踏出錯誤第一步，雖以現在的眼光是錯誤的，但就那時候人口而言，不見得是錯誤。

陳時中也說，松山線到了尾端段在那個地方，如果及時把東環建立起來，恐怕問題就不會那麼嚴重，他認為，內湖交通問題應該是歷史功業，大家一起解決。

至於當上市長後將如何解決？陳時中透露，有短、中、長計畫，短期跟當地廠商、議員、警政相關幫忙，做交通管理方式改善擁擠；第二是有一些邊緣延伸道路要做。

他指出，最後是捷運線完整落成，大概都要10年，他也不敢講大話，不過現在的規畫如果是10年的話，他起碼用8年能夠完成，最重要是開啟的時間，希望趕在2年內啟動。

對於市政願景，陳時中強調，交通改善很重要，內湖重中之重，管理層面可以做得更好，基礎的建設包括環東、北環、南環都要儘速地完成，現在規畫到2033年才完成這3條環線，他認為要努力，一定要跟中央強力地溝通，希望能夠更快，能夠讓台北進步更好。