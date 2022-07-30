台北市長柯文哲今上午前往福林國小幫球員們加油打氣，並致贈231萬出國經費。（陳薏云攝）

台北市福林國小少棒隊擊敗南韓隊，拿下世界少棒聯盟亞太區的代表權，8月17日將代表台灣前往美國賓州威廉波特參賽。（摘自台北市福林國小少棒隊臉書）

台北市福林國小少棒隊擊敗南韓隊，拿下世界少棒聯盟亞太區的代表權，8月17日將代表台灣前往美國賓州威廉波特參賽，台北市政府提供231萬補助支持球隊為國爭光，專任運動教練章子健表示，台灣暌違7年再打進威廉波特，不過今年對手從往年16隊增至20隊，可能會遇到許多妖魔鬼怪，但球隊必會全力以赴。

台北市長柯文哲今上午前往福林國小幫球員們加油打氣，並致贈231萬出國經費，金援少年為國爭光。柯文哲笑說，1960年代前後出生的人，對於威廉波特的名字相當熟悉，當年半夜起床熬夜看威廉波特世界少棒賽是大家共同記憶，到現在他都還記得當年七虎少棒隊的投手許金木，對上強敵美國隊，纏鬥9局後逆轉勝拿下世界冠軍的那一幕。

柯文哲表示，福林國小在1984年成立少棒隊，到現在已經有39年的歷史，相當不容易，感謝優秀的教練團平時的辛勞付出，柯文哲也授旗給球隊，期勉大家此行去威廉波特能發揮精湛球技，再創佳績，替台北市爭取榮耀。

章子健則表示，今年世界少棒聯盟為擴大舉辦，首度新增4組參賽隊，因此全球總共有20隊競爭總冠軍，「到時候會遇到許多妖魔鬼怪」，並表示球隊都有觀摩其他國家選手的影片，嘗試理解戰術。

章子健也笑稱，球隊有兩、三位球員沒出過國，為了這次球賽特別辦了護照，同學們都相當興奮，也都已經接種兩劑疫苗，準備好為國爭光。