高雄市政府農業局今夏推出「2022意氣蜂發飲品節」，在義享時尚廣場hengstyle恆隆行百貨專櫃辦理「蜂蜜檸檬氣泡飲」首場分享會，由型農陳冠宇與莊承翰分享國產蜂蜜與黃檸檬的產地故事，現場展演「蜂蜜檸檬氣泡飲特調」與「蜂蜜檸檬蝦沙拉」兩道料理供民眾品嚐。

陳冠宇來自雙園養蜂場，返鄉後肩負起父親曾獲得神農獎的榮譽與責任，發揮自己在科技業工作所學，將農務工作科技化、產品精緻化，推出「蜂旅時光」子品牌，成功打入網路市場，讓新的族群認識擁有72年歷史的養蜂事業。

農三代莊承翰返鄉接手家中果園後才一手創立「悠綠客檸檬」，以家族栽種綠檸檬的技術為基礎，以智慧農業系統調節氣體濃度與溫度，自行研究出將果皮自然轉黃的技術，所生產的黃檸檬受到餐飲業與超市通路喜愛，如今在仰賴進口的黃檸檬市場中佔有一席之地。

hengstyle恆隆行義享旗艦店同步推出「虛擬360」線上虛擬賣場，無法到場的民眾，透過手機也能身歷其境，探索相關產品資訊。

高雄市政府農業局長張清榮表示，農業局自去年起與hengstyle恆隆行百貨專櫃合作，在全台的廚房概念店辦理料理分享會，民眾不僅可以學做料理，還可認識優秀的型農，選購安心食材，獲得民眾一致好評。

張清榮說，今年更擴大雙方的合作範疇，共同推出「2022意氣蜂發飲品節」活動，集結hengstyle恆隆行16個百貨專櫃推廣蜂蜜氣泡水免費試飲、辦理料理講座與線上抽獎等多項活動內容，攜手與hengstyle恆隆行百貨專櫃一起實踐ESG，從支持在地食材開始，關懷消費者福利、農業與環境的永續發展。