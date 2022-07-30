國際關係教授30日表示，專家認為俄烏戰爭本來能夠被避免，但美國未有效發出嚇阻訊息、俄羅斯也在評估西方反應上出現誤判，導致殘酷戰爭爆發；而近期美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）有意訪台，總統拜登（Joe Biden）卻因擔心挑釁中國大陸而潑冷水，恐重蹈俄烏戰爭覆轍，讓針對北京的嚇阻再度失敗。

伊比利美洲大學（Universidad Iberoamericana）國際關係教授梅蘇拉姆（Mauricio Meschoulam）投書墨西哥大報《環球報》（El Universal）指出，若假設各方皆為理性行為者，想有效嚇阻對手，基本上須符合3大條件，包括自身擁有足夠的力量、讓對手知曉我方的實力，以及展現在必要時願意出手的決心。

退役美國陸軍中將、前美國國防安全合作署（DSCA）署長胡可成（Charles Hooper）先前曾在智庫「卡內基國際和平基金會」（CEIP）的一次活動中表示，俄烏戰爭便是嚇阻失敗的例子。戰前美國未有效展現對烏克蘭的支持，俄國也無法說服外界自己為達目標願意付出大量經濟和軍事成本的決心，導致嚇阻失敗並引發戰爭，美國對歐洲的安全承諾慘遭重擊，俄國也付出極度高昂的代價，包括北約（NATO）進一步擴張，將能靠芬蘭自北方進一步威脅俄國本土。

梅蘇拉姆認為，雖然台灣的戰略環境與烏克蘭相差甚遠，但美國針對中國大陸的嚇阻仍是關鍵；而在美軍過去數十年來限制自身於台灣周邊部署、對外安全承諾因俄烏戰爭遭打擊之下，華盛頓須進一步向北京展示力量與決心，才能有效阻止台海戰爭爆發。但在裴洛西有意訪台一事上，拜登卻未給予積極支持，甚至宣稱美軍認為此事「現在不是個好主意」，恐怕只會讓北京更加大膽。

不過梅蘇拉姆也承認，裴洛西訪台同樣可能被視為嚴重挑釁，加上中國大陸內部正面臨多重問題，北京不一定會完全依照嚇阻理論做出反應，無法排除雙方緊張情勢繼續升級、最後引發軍事衝突的可能性。