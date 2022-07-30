台中市57歲何姓男子，疑因長期照顧患有身心障礙疾病的兄長，壓力負荷大，且不滿父母長期比較疼愛哥哥，今年1月間喝酒後，竟持木棍痛毆兄長，導致何兄腦部受損、橫紋肌溶解死亡，台中檢方認為何男痛毆無反抗能力的哥哥，依傷害致死罪起訴他。

這起事件發生在今年1月28日，檢警調查，和姓男子與患有身心障礙的哥哥同住在梧棲，他雖心知哥哥身體有狀況、需要照顧，但內心仍覺得父親從小就偏愛哥哥，因而心生不滿，當天下午喝了酒後，因為叫哥哥去洗澡卻未獲得正面回應，竟情緒失控拿起木棍朝哥哥猛打。

何男的哥哥被打到四肢、頭部都有傷，獨自倒在房間的床邊，事後何男的兒子察覺怪異、進入房間查看，才發現伯父竟渾身是傷，且頭部、四肢都有流血情況，已經失去意識，緊急通知姑姑並叫救護車協助送醫，但何兄經急救後仍因腦部受損、橫紋肌溶解等情況宣告不治。

何男到案後坦承，是因為叫哥哥去洗澡、但哥哥都不聽，才會情緒失控拿木棍打對方，過去也曾因心情不佳對哥哥施暴；何男的兒子則作證指出，父親以往就曾打過伯父，過去也曾抱怨伯父比較受寵愛，而事發當天，確實有聽到伯父被打的聲音，之後房間內就沒有聲響，才會進去查看。

檢方認為，何男明知哥哥患有身心障礙，卻還是持木棍毆打親兄長，依傷害致死罪嫌起訴他。

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