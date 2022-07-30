拿莫・伊漾全壘打大賽預賽敲出6轟。（中央社）

味全龍拿莫・伊漾頂替受傷的隊友吉力吉撈・鞏冠參加明星賽，星味十足的他在賽前的「野手速球王」及「全壘打大賽」都展現模仿天份，今天他共用5個球員打擊姿勢扛出6支全壘打，挺進明天的決賽。

率先登場的「野手速球王」比賽，拿莫代表明星隊壓軸出賽，他站上投手丘仍不忘模仿秀，模仿「假日飛刀手」陳義信的投球姿勢，飆速生涯最速的149公里，不過最後以1公里之差不敵林靖凱。

雖然無緣「速球王」獎項，但拿莫笑著說：「希望葉總（葉君璋）有看到，讓我圓夢一下。」接著登場的全壘打大賽，拿莫首位登場，他也兌現賽前承諾，開始用不同打者的打擊姿勢上場打擊。

拿莫第一位模仿中信兄弟詹子賢、再來是樂天桃猿林泓育，洋基隊史坦頓（Giancarlo Stanton）、張泰山，最後是自己原本的打擊動作，「5個人我都有開轟，不過不是很滿意（6支），應該可以更好。」

雖然不是很滿意自己預賽成績，但拿莫仍說：「來參賽開心就好，是很棒的經驗，也很期待下次再參加。」最後他與陳子豪預賽同為6轟，在比較成功率後勝出，驚險挺進明天的決賽。