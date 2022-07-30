中共中央統戰工作會議29日至30日在北京召開。中共總書記習近平發表講話，強調今年是中共提出統一戰線政策100周年。必須發揮港澳台和海外統戰工作爭取人心的作用。必須堅持完善中國新型政黨制度，必須以鑄牢中華民族共同體意識為中共民族工作主線，必須堅持宗教中國化方向。

習近平在講話中指出，必須充分發揮統一戰線的重要法寶作用，必須解決好人心和力量問題，必須正確處理一致性和多樣性關系，必須堅持好發展好完善好中國新型政黨制度，必須以鑄牢中華民族共同體意識為黨的民族工作主線，必須堅持宗教中國化方向，必須做好黨外知識分子和新的社會階層人士統戰工作，必須促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長，必須發揮港澳台和海外統戰工作爭取人心的作用，必須加強黨外代表人士隊伍建設，必須把握做好統戰工作的規律，必須加強黨對統戰工作的全面領導。

習近平指出，統一戰線是中共克敵制勝、執政興國的重要法寶，是團結海內外全體中華兒女實現中華民族偉大復興的重要法寶，必須長期堅持。人心向背、力量對比是決定黨和人民事業成敗的關鍵，是最大的政治。統戰工作的本質要求是大團結大聯合，解決的就是人心和力量問題。關鍵是要堅持求同存異，發揚團結－批評－團結的優良傳統，在尊重多樣性中尋求一致性，找到最大公約數、畫出最大同心圓。

習近平強調，現在統一戰線面臨的時和勢、肩負的使命和任務發生某些重大變化。世界百年未有之大變局加速演進，統一戰線在維護國家主權、安全、發展利益上的作用更加重要。中國社會結構發生深刻變化，統一戰線在增強黨的階級基礎、擴大黨的群眾基礎上的作用更加重要。

習近平指出，要把握好原則性和靈活性的關系，善於把方針政策的原則性和對策舉措的靈活性結合起來，既站穩政治立場、堅守政治底線，又具體問題具體分析，注重工作方式方法。要把握好團結和鬥爭的關系，又要善於鬥爭、增強鬥爭本領，努力形成牢不可破的真團結。

習近平強調，中共十八大以來，始終從全局和戰略高度重視統戰工作，先後頒布有關重要法規文件，召開中央西藏工作座談會、中央新疆工作座談會、中央民族工作會議、全國宗教工作會議等重要會議，對做好新時代黨的民族工作、宗教工作提出明確要求、作出全面部署，要抓好落實。要堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，堅持黨的領導，強化政治引領，完善制度機制，推動新時代多黨合作更加規範有序、生動活潑。

本次會議中央政治局七名常委全數出席。此外，中共中央機關報《人民日報》今也長文刊登習近平當年在福建工作時所做的統戰工作。