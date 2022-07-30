對於民進黨臺中市長參選人蔡其昌放任支持者，在盧秀燕傷病期間大力攻擊，似乎都忘了蔡其昌染疫期間，盧秀燕是如何地關懷他，國民黨醫委會認為，蔡其昌要多向盧秀燕學習！

國民黨醫委會發聲明指出，臺中市民之所以喜歡盧秀燕，不在於她有多會挖苦人、責備人，而是盧媽媽懂得體貼、關懷每一位有需要的市民，而她最有魅力的地方，是那發自內心對人的溫柔與慈愛，以及對於市政的用心及努力，就連陳時中都忍不住大力誇讚盧秀燕的防疫表現！

國民黨醫委會披露，盧媽媽勤於奔走基層，導致舊疾復發，各界無不給予祝禱，祈願市長能早日康復，本會與各醫療及防疫專家們，更感念盧秀燕在疫情期間聞聲救苦、與民同在的各種傑出表現，多次給媽媽市長最高評價的讚譽，也獲得媒體與市民的高度認同。

國民黨醫委會認為，這是每位有人性的臺灣人，都會有的同理及感動，「市民的小事、媽媽的大事」，正是盧秀燕人氣居高不下的金字招牌！

國民黨醫委會質疑，民進黨臺中市長參選人蔡其昌放任支持者在盧秀燕傷病期間大力攻擊，真是為了選舉，連病人都不放過，滿滿的政治攻訐、無理漫罵；似乎都忘了蔡其昌染疫期間，盧秀燕是如何地關懷他，兩相對比下，市民已經知道，誰才能讓臺中市更好！

國民黨醫委會表示，蔡其昌支持度長期不如林佳龍，相較盧秀燕更是望塵莫及，近期蔡其昌後援會扭曲的選舉風格，更是投射出蔡其昌缺乏慈悲心的一面。

國民黨醫委會最後說，「媽媽加油！我們挺您！祝您早日康復！」