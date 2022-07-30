美國通膨高漲，物價漲幅讓民眾苦不堪言。因疫情失業的杜蘭（Ana Duran）向CNN透露，物價上漲讓她買東西畏手畏腳，為了維持生計，只能暫時到養老院當看護，還去撿回收賺取額外收入，甚至被迫出售金首飾，坦言她到了需要他人救濟才能生活的地步，感到很無助。

先是在疫情中丟了工作，又成為通膨的受害者。失業的杜蘭看到商店的雞蛋一打漲到7.99美元、酪梨一顆漲到2.99美元。上個月，她幫汽車加油就花了94美元，去年同期才50美元。

「我不再買豬肉、雞肉，我現在只吃鮪魚」從事全職旅遊顧問長達17年的杜蘭，2021年底失去了她的工作。從那之後，杜蘭在養老院當看護，領著失業救濟金，且還需要撿鐵鋁罐回收、出售金首飾，才能勉強維持生活。

杜蘭居住在南加內陸河濱市，這個地區5月通膨率年增9.4%，高於全美通膨平均年增幅，是美國通膨最嚴重的地區之一。據勞工部數據顯示，美國5月消費者物價指數（CPI）年增8.6%。

報導指出，人口激增是該地區通膨特別嚴重的原因之一，人們搬離大城市到河濱市這般生活成本較低的城市，但供應難以負荷隨之而來的需求，且加州已是全美汽油價最高的一州，因此食品和燃料價格壓力讓杜蘭這樣的居民入不敷出。

根據美國汽車協會（AAA）數據顯示，雖然天然氣價格已微幅下降，但河濱市天然氣價格仍超過5.6美元／加侖，進一步擠壓杜蘭生活支出，使她連開車去商場閒逛都不敢，皆以電話來處理事情。

杜蘭每周三會向去領取冷凍肉品、蔬菜等食物，這些都是由賑濟美國（Feeding America）河濱聖貝納迪諾分部（Riverside San Bernardino）所捐贈。該組織負責賑濟計畫「食物銀行」配給的迪特里希（Joshua Dietrich）表示，過去幾個月所接觸的家庭，比去年同期增加約25%。

報導稱，對於杜蘭這樣的民眾而言，目前仍能維持生計、養家餬口，食物的捐贈在其中十分關鍵。杜蘭說，「現在的我能力非常有限，十分無助。你會覺得你無法再自立自強，而是需要他人的幫忙才能生活」。