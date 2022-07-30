苗栗縣政府舉辦勞工親子藍染體驗活動，苗栗縣長徐耀昌到場致意。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦勞工親子藍染體驗活動，苗栗縣議長鍾東錦到場致意。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦勞工親子藍染體驗活動，請來藍染名師示範教學。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦勞工親子藍染體驗活動，勞工攜老扶幼前來體驗藍染。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦勞工親子藍染體驗活動，勞工攜老扶幼前來體驗藍染。（謝明俊攝）

栗縣政府舉辦勞工親子藍染體驗活動，請來藍染名師示範教學。（謝明俊攝）

栗縣政府舉辦勞工親子藍染體驗活動，苗栗縣議長鍾東錦到場致意。（謝明俊攝）

栗縣政府舉辦勞工親子藍染體驗活動，有縣議員參選人到場拉票。（謝明俊攝）

苗栗縣是客家大縣，過去先民所穿著的藍染布衣，現在也成了縣府全力保護推廣的傳統工藝之一，苗栗縣政府勞青處與苗栗縣總工會為了推展勞工正當休閒活動，30日上午在苗栗市貓裡客家學苑舉辦藍染體驗活動，請來台灣工藝中心藍染名師到場示範，教大家如何正確地作好藍染。苗栗縣長徐耀昌與苗栗縣議長鍾東錦到場向勞工們致意，期望客家傳統藍染技藝能持續傳承下去。

過去客家人移居苗栗開墾，所穿衣物都是自行以現有的植物大青所染成，顏色雖然單一，卻也象徵了客家人純樸堅毅的精神，藍染布衣也成了客家傳統工藝之一，台灣工藝中心特別在苗栗館開設藍染課程，請來苗栗本地藍染名師教導傳承藍染技藝，苗栗市貓裡客家學苑也特別設立藍染教室，全年開授藍染班教授有興趣的民眾學習藍染。

苗栗縣政府勞青處為了開拓勞工朋友下班後休閒娛樂範圍，特別與苗栗縣總工會合作，30日在貓裡客家學苑舉辦親子藍染活動，邀請勞工朋友攜老扶幼前來學習藍染，讓勞工朋友能夠闔家同來共享家庭和樂。

由於目前選戰已經開打，活動現場也吸引許多參選人到場，向勞工朋友致意拉票，苗栗縣長徐耀昌特別偕同縣議長鍾東錦到場，向與會勞工致意，期望客家傳統藍染能持續傳承下去。