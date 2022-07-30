清涼的戲水設施，為長達37天的屏東FUN暑假夏日狂歡祭，帶來不少人潮。（林和生攝）

屏東FUN暑假夏日狂歡祭，30日在東港大鵬灣國際休閒特區熱鬧登場，由FOCA福爾摩沙馬戲團打頭陣，配合海上高空360度風火輪煙火秀，為長達37天，涵蓋有遊樂園、演唱會、劇團、踩街、市集的精彩活動揭開序幕。

「真的很久沒看到這榮景」，2019年台灣燈會在東港大鵬灣舉辦，短短13天吸引超過1339萬人次參與，當地業者無不期待這顆南方明珠正式被外界看見，無奈受到疫情攪局，加上大鵬灣BOT廠商突然以不堪虧損等理由與鵬管處解約，使得國際休閒特區因仲裁案停擺，整整荒廢3年之久。

此次夏日狂歡祭舉辦地點正是在當時燈會活動場域，主燈「巨鮪來富」、海之女神仍在原地屹立不搖，開幕當天有不少是為找尋燈會回憶的民眾專程來朝聖，當看到主燈和海之女神重新點亮，立刻響起熱烈歡呼。

屏東縣長潘孟安直言，這2年多來受到疫情影響，衝擊台灣百工百業，在後疫情時代，縣府舉辦夏日狂歡祭活動，除提供民眾舒緩悶了許久的怨氣，更希望藉此刺激經濟、活絡地方產業。

開幕儀式特地邀請FOCA福爾摩沙馬戲團演出，團員結合特技、雜耍、街舞、當代舞蹈、戲劇等，為國內當代馬戲團隊，帶來的表演「潘朵拉的盒子」，以不同樣貌呈現「希望」，每一次開啟寶藏箱，就會有奇妙事情發生，讓遊客留下精采難忘的屏東之旅。

至於海上高空360度風火輪煙火秀為開幕重頭戲，特別以屏東元素設計煙火意象，施放出大武山、熱情的太陽及象徵屏東大鵬展翅的圖樣，長達10分鐘煙火秀，150公尺大面寬跑動特效，與海面相輝映，呈現海空雙重綻放的璀璨，為屏東夜空奏出最動人的樂章。