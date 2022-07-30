現代不少女生會騎乘重機到處遊玩，原PO拍到1名女騎士騎著重機在高架橋上奔馳，由於女騎士穿著短裙配上黑絲襪，再加上短裙不小心往上掀，「走光」的畫面立刻吸引原PO的目光，原PO因此還表示「在猶豫要不要跟她說露出來了」；不過網友卻認為「人家就是要故意露的，你提醒她不就讓她很沒面子」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1張照片，照片中有位女重機騎士，騎著1輛非常帥氣的紅白相間重機奔馳在高架道路上，由於速度不慢，導致該女騎士裙子往上飄，整顆穿著黑絲的屁股大曝光，雖然，還看得到裙子內安全底褲遮掩，但是未被遮住的部分，其藍色內褲與黑絲襪完全走光露出來；也讓原PO也貼文寫下「在猶豫要不要跟她說露出來了」。

黑絲妹在高架橋上騎重機奔馳，由於不小心露底褲走光，也讓一旁汽車駕駛傷腦筋「要不要和黑絲提醒」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

照片一出，網友紛紛留言表示「這一定是男生」、「吃冰淇淋」、「沒什麼好看的啊，手機沒電了」、「這畫面太模糊了」、「男生才會故意露出來」、「就是刻意的！不必說了」、「我覺得要欸！如果她真的不知道，這樣一路上不知道要被拍多少張」、「還不如看成人AV」。

不過也有網友認為「他就故意的，幹嘛講？」、「我勸你不要多管閒事」、「人家就是要故意露的，你提醒她不就讓她很沒面子」、「她應該還擔心沒人看吧」、「不要以為穿黑絲，安全帽有漏頭髮的就是女生呀」、「請默默的跟拍就好」、「人家搞不好就是想露出來」。