海外投資者第二季以來對中國市場逐步轉多。數據顯示，海外最大中國ETF於6月1日至7月27日，吸收資金淨流入21.83億美元，約折合人民幣（下同）114億元。

中國基金報報導，近期萬億資管巨頭資本集團旗下產品再度全面加倉中國，貝萊德（BlackRock）旗下指數品牌安碩發行的跟蹤MSCI中國指數的ETF MCHI是海外規模最大的中國ETF，其最新規模為81.7億美元，折合人民幣約551.5億元。

數據顯示，6月以來基金吸金強勁，截至目前共吸金16.84億美元，相當於人民幣114億元。其中，6月30日吸金3.33億美元，創ETF設立以來的最高紀錄。

此外，近期隨著投資者對平台經濟情緒轉暖，跟蹤中概互聯網指數的KWEB也強勁吸金，6月以來共吸金9.97億美元。分析指出，與第一季末相比，海外投資者對MCHI和KWEB的態度已有明顯轉變。