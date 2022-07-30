大陸38歲女星譚卓因演出古裝電視劇《延禧攻略》爆紅，完美詮釋「高貴妃」驕橫跋扈的模樣，讓觀眾看了又愛又恨，因此也在兩岸三地打開知名度；大陸百花獎頒獎典禮30日晚間舉行，譚卓一襲黑禮服華麗現身，中門大開辣到快走光。

譚卓原本是大陸電影圈相當有名的女演員，在2018年演了第一部電視劇《延禧攻略》，雖然是囂張可惡的「高貴妃」，但她天然散發出的高雅貴氣，也讓觀眾對她印象相當深刻，更讓她成功打進電視劇市場；在《延禧攻略》之後，譚卓活躍於影視圈，出演許多電影和電視劇。

譚卓一襲超深V黑禮服現身百花獎紅毯。(圖/ 摘自微博@新浪電影百花獎紅毯直播)

第36屆大眾電影百花獎今（30日）晚間盛大舉行，譚卓儘管手臂才動完手術不久，還是穿了一襲低胸黑禮服出席，胸前拉鍊設計也直接開到肚臍的位置，東西半球都快掉出來，快走光仍保持優雅高貴氣場，讓現場粉絲讚嘆聲不斷。

而不少網友看到譚卓手纏著繃帶都力挺百花獎，不捨地表示，「譚卓怎麼常常受傷」、「太好了，原來譚卓還沒退休，想看她更多厲害的作品」、「姐的身材我愛了，譚卓多拍點電視劇吧」、「要保重身體啊」。