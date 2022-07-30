1名網友在路上發現前方女騎士的腳踝處刺了1個國罵刺青，拍下照片笑說「這個阿嬤有點兇」，其他網友全部歪樓「這是小姐姐，誰在跟你阿嬤」、「阿嬤等一下就敲你了」、「你才阿嬤你全家都阿嬤」。

該網友在臉書「路上觀察學院」發表2張照片，照片中1名女騎士在路上行駛，後方騎士發現她的左腳踝上有刺青，刺青還是1個國罵髒字，大小約是50元硬幣，後方騎士看到這幕內心超衝擊，發文笑說「這個阿嬤有點兇」，馬上吸引近5千人按讚，3百多則留言。

1名網友在路上發現前方女騎士的腳踝處刺了1個國罵刺青，拍下照片笑說「這個阿嬤有點兇」，其他網友則全部歪樓「這是小姐姐，誰在跟你阿嬤」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

但多數網友卻是針對原PO說「這個阿嬤」有意見，留言說「這是小姐姐，誰在跟你阿嬤」、「如果當事人看到你叫她阿嬤，你就會被踢，黏在牆壁三天三夜爬不出來喔」、「你們這些叫阿嬤的都好自為之」、「建議是大姐」、「就是常被叫阿嬤，所以刺一個X啦」、「阿嬤等一下就敲你了」、「你才阿嬤你全家都阿嬤」、「皮膚還滿光滑的耶，應該不是阿嬤」、「小心被阿嬤處理掉」。

有趣的刺青案例不只這個，1名網友年輕時在手臂上刺「渣男」2字，讓他現在非常後悔，詢問有無蓋掉的方法，其他網友笑翻表示「你當下是喝醉？」還有許多人為他改圖，在渣男上加字，如「菜渣男」、「潮男」、「帥到掉渣男」。