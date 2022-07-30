房價持續上漲，讓不少年輕人備感壓力。一名網友表示，他月入2萬8000元，目前也存到200萬元頭期款，因此打算在新北市購屋，好奇拋問「用貸款能買到總價多少的房子？」貼文一出，不少網友建議選購約600萬元的房子，不過也有專家指出，若月薪僅2萬8000元，銀行核貸過程恐怕更嚴苛。

原PO在臉書社團「買房知識家 買房賣房攏滴+」發文透露，自己是首購族，月薪2萬8000元，另存有200萬元頭期款，想在新北市新莊區買房，好奇拋問「貸款能買到總價多少的房子？」

原PO接著提到，媽媽的薪水同樣是2萬8000元，兩人已規劃好，未來要一起繳房貸，等於每個月能共同分擔的極限約為2萬1000元至2萬2000元，但聽說公寓貸款很難貸到8成，反而新成屋、新建案機會較高，讓他相當猶豫，「是否應該先暫緩，或是有什麼辦法嗎？」

對此，網友們留言給建議，「先求有求小，再過斷捨離的日子，可買600萬元內的房子，過個5、6年賣掉，本金會變大，薪水也增加了再換房，這樣較不怕通膨」、「600萬元吧，身邊至少留個20萬到50萬元比較保險，萬一生病或沒工作還可以撐一下」、「基本上200萬元只夠付2成頭期款，後面裝潢、家電、家具都需要錢，建議再存一些！基本上要準備房價的4成自備款比較安全」。

另外根據《ETtoday新聞雲》報導，有專家表示，一般來說貸款抓7至8成比較保守，不過針對上述情況，他認為原PO最大的問題是月薪只有2萬8000元，單就銀行審核就有困難，建議找房期間也要先詢問申貸狀況，才清楚自己能買到多少價位的房子。